2018-12-11T15:55:55+03:00
Недвижимость

ООО «КВС» проложило 970 м коммуникаций по улице Тархова

Работы ведутся без отключения воды
Екатерина Семенова
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«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают работу по замене ветхих водопроводных сетей. Сейчас ведется строительство в Ленинском районе. На улице Тархова специалисты перекладывают участок водовода протяженностью 1 536 м.

Реконструкция производится на участке от проспекта Строителей до улицы Перспективная. Основная часть коммуникаций укладывается методом горизонтально направленного бурения. Новая труба прокладывается под землей параллельно со старой сетью. После завершения строительства основной магистрали будет выполнено переключение действующих потребителей со старой трубы на новую. Отключение абонентов от коммунальной услуги в период проведения реконструкции производится не будет.

Сейчас проложено порядка 970 м коммуникаций. Для обеспечения возможности проведения ремонтно-восстановительных работ без ограничения дорожного движения в местах пересечения коммуникаций с автомобильными магистралями используются стальные футляры большего диаметра по отношению к рабочей трубе. Материалы и технологии, применяемые компанией, соответствуют необходимым санитарным и экологическим требованиям. Полиэтиленовый водовод диаметром 710 мм обеспечит надежное функционирование коммуникаций на срок не менее 50 лет.

Водовод по улице Тархова снабжает питьевой водой десятки тысяч жителей Ленинского района. Ранее специалисты ООО «КВС» заменили 280 м водопровода на участке от улицы Чехова до Топольчанской. Поэтапное обновление объектов водокомплекса позволит снизить уровень аварийности водопроводных сетей, сократить потери ресурса. Для жителей это гарантированное обеспечение бесперебойного водоснабжения, повышение комфортности проживания, а для компании — существенная экономия средств на проведение ремонтно-восстановительных работ.

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