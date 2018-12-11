11 Дек. 12:09 2018-12-11T15:28:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция раскрыла кражу в Энгельсском районе у 56-летнего мужчины.

- Потерпевший обратился в отдел 15 ноября. Он объяснил, что оставил телефон Asus в такси, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Выяснилось, что техника пропала из салона авто после поездки от дома №10 на проспекте Строителей до дома №5 на улице Дубовская.

Вчера, 10 декабря, полиция задержала 37-летнего таксиста. Он сдал украденный телефон в ломбард.

На него завели уголовное дело, а похищенное изъяли. Своей участи мужчина ожидает под подпиской о невыезде.