2018-12-11T15:28:05+03:00
Недвижимость

Денис Паслер: В Саратовской области концессия теплосетей — единственный выход

Компания может перестать обслуживать муниципальные сети, если власть не ищет вариантов решения проблемы
Екатерина Семенова
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В Саратове прошла видеоконференция Председателя правления компании ПАО «Т Плюс» Дениса ПаслераВ Саратове прошла видеоконференция Председателя правления компании ПАО «Т Плюс» Дениса ПаслераФото: Екатерина Семенова
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В Саратове прошла пресс-конференция председателя правления компании ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии приняли участие представители 16 регионов, в которых работают филиалы компании.

Денис Паслер рассказал о важности передачи теплосетей в концессию.

- Это актуально для всей страны. Изношенность инфраструктуры очень высокая, — отметил он.

По словам Паслера, в Саратовской области к этому имеются все предпосылки: в 2018 году, например, наблюдались сложности с вхождением в отопсезон. При этом причины во многом были объективные — внезапное похолодание, что привело к единовременной попытке подключения абонентов, и, как следствие, сбою системы.

Муниципальные сети находятся в безвозмездном пользовании, поэтому компания «Т Плюс» лишь обслуживает их, но не имеет права вкладывать значительные средства в модернизацию.

- Можем залатать дыры, но не переложить сети, — отметил Паслер.

При этом он подчеркнул, что в тех регионах, где власть не находит приемлемого варианта решения проблемы — вхождения в концессию или переход на альтернативные котельные — компания «Т Плюс» может вернуть муниципальные сети собственнику и вообще прекратить работу.

- В Саратовской области концессия — единственный вариант переломить ситуацию, — уверен Денис Паслер.

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