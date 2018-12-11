У жителя Квасниковки украли лодочный мотор «Ямаха»

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-11T12:07:14+03:00

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Вчера, 10 декабря, полиция раскрыла кражу у 31-летнего жителя Квасниковки.

- Мужчина обратился в отдел 23 ноября. Он рассказал, что кто-то снял мотор «Ямаха» с его лодки. Судно стояло на берегу реки Волги, в районе дома местного жителя, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУВД.

По подозрению в краже задержан 20-летний парень, который живет в микрорайоне «Энгельс-19».

На него заведено уголовное дело. Возможно, это будет его первой судимостью.

Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.