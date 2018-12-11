Панков: Дума принимает закон о повышении минимального размера оплаты труда

11 Дек. 11:58 2018-12-11T15:23:43+03:00

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Выступления представителей фракций, с которых началось пленарное заседание Государственной думы, сегодня были посвящены предстоящей юбилейной дате — 25-летию парламента. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Перед юбилейной датой — 25 лет Госдумы, представители фракций выступают о наболевшем. Володин просит депутатов слушать и относиться с большим уважением к лидерам фракций. Вспомнили и о роли парламента в девяностые, когда важно было сохранить стабильность государства. В каких сложнейших условиях принимались ключевые законы, по которым государство должно было жить — по развитию экономики, здравоохранения, образования и так далее. При тех непримиримых политических разногласиях, что были. Вывод — что научились слышать друг друга и объединяться, когда речь идет об интересах страны.

Заседание сегодня продлено, много ответственных вопросов. В окончательном чтении принимается закон о повышении минимального размера оплаты труда. С января он вырастет на 117 рублей и составит 11 280 рублей, то есть сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал этого года. Это задача, поставленная президентом Путиным, — чтобы МРОТ соответствовал прожиточному минимуму, — написал Панков.