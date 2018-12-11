2018-12-11T15:23:43+03:00
Общество

Панков: Дума принимает закон о повышении минимального размера оплаты труда

Парламентарии сравняют его с прожиточным минимумом
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выступления представителей фракций, с которых началось пленарное заседание Государственной думы, сегодня были посвящены предстоящей юбилейной дате — 25-летию парламента. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Перед юбилейной датой — 25 лет Госдумы, представители фракций выступают о наболевшем. Володин просит депутатов слушать и относиться с большим уважением к лидерам фракций. Вспомнили и о роли парламента в девяностые, когда важно было сохранить стабильность государства. В каких сложнейших условиях принимались ключевые законы, по которым государство должно было жить — по развитию экономики, здравоохранения, образования и так далее. При тех непримиримых политических разногласиях, что были. Вывод — что научились слышать друг друга и объединяться, когда речь идет об интересах страны.

Заседание сегодня продлено, много ответственных вопросов. В окончательном чтении принимается закон о повышении минимального размера оплаты труда. С января он вырастет на 117 рублей и составит 11 280 рублей, то есть сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал этого года. Это задача, поставленная президентом Путиным, — чтобы МРОТ соответствовал прожиточному минимуму, — написал Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера