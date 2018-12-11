После столкновения двух автомобилей улицу Чапаева засыпало рыбой
Видео ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы
последствия ДТП.
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После вчерашнего ДТП в 21:16 в Кировском районе Саратова перекресток улиц Рабочая и Соколовая засыпало рыбой.
По словам очевидцев, мороженая продукция вывалилась наружу из автомобиля ВИС, в простонародье называемого «пирожок».
В доказательство своих слов горожане сняли видео и опубликовали его в соцсетях.
По предварительным данным, за рулем машины был 62-летний водитель, который спровоцировал аварию.
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последствия ДТП.