2018-12-11T11:28:21+03:00
Общество

Саратовский Роспотребнадзор рассказал саратовцам, как выбирать детские подарки

Консультирование продолжается в формате горячей линии
Дарья Вострикова
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Саратовцы узнают, как выбрать сладкий подарок детям на «горячей линии».

- Областной Роспотребнадзор совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» продолжит свою работу с 3 по 21 декабря 2018 года, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

Специалисты советуют выбирать подарки в местах организованной торговли и обращать внимание на информацию от изготовителя.

Кроме того, в новогоднем наборе не должно быть продуктов с красителями, пищевыми добавками, консервантами.

Лучше добавить в подарок галетное печенье, зефир и пастилу. Конфеты можно взять и шоколадные, если на них у ребенка нет аллергии.

Областной Роспотребнадзор не советует выбирать наборы с арахисом, ядрами абрикосовой косточки и карамелью. Эти продукты с большей долей вероятности могут вызвать аллергию.

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