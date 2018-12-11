На заседании саратовской облдумы предложили закупить 250 квартир для детей-сирот

11 Дек. 10:51 2018-12-11T11:21:47+03:00

Депутаты предложили именно так потратить оставшиеся в бюджете деньги грантов

Изменить размер текста: A A

Саратовская областная дума 11 декабря на внеочередном, 20-м заседании приняла поправки в бюджет региона.

Депутаты 36 голосами «за» приняли в целом закон Саратовской области «О внесении изменений в закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Теперь доходы областного бюджета за этот год составят 91,073 млрд рублей, расходы — 89,703 млрд. Профицит ожидается в размере 1,37 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты увеличены на 723,4 млн рублей. В числе получателей помощи из областного бюджета впервые выступил Энгельсский район, которому предназначено 50 млн рублей.

Губернатор Валерий Радаев предложил депутатам подумать, как распределить грантовые средства, которые заложены в бюджете завершающегося года. От парламентариев сразу поступили предложения потратить эти средства на покупку квартир для детей-сирот. На эти средства можно приобрести около 250 жилплощадей. Губернатор о своей стороны предложил добавить в список получателей грантовых средств категорию семей с детьми-инвалидами.