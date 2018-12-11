Жители Саратовской области выбирают ЗОЖ

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-11T10:34:21+03:00

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Саратовская область вошла в первую десятку рейтинга здоровых регионов России.

По информации министерства молодежной политики и спорта, министерства здравоохранения, в рейтинге учитывалось не только количество пьющих и курящих людей. Эксперты агентства «РИА Рейтинг» обращали внимание на то, сколько человек умерли от спиртного. А еще — сколько преступлений и правонарушений совершалось в нетрезвом состоянии.

Больше жителей Саратовской области стали выбирать здоровый образ жизни. Сейчас мы занимаем шестое место, а в 2016 году — только одиннадцатое.

Регион опередил Московскую и Ленинградскую области, а также Республику Татарстан.