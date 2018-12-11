Саратовцы продолжают рисковать жизнью под громадными сосульками

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-11T09:26:52+03:00

Очередной снимок опасных льдин был сделан на Ново-Астраханском шоссе

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Саратовцы продолжают фотографивать наледи на крышах и свисающие сосульки.

Очевидец запечатлел дом №47 на Ново-Астраханском шоссе Заводского района.

- Нам уже страшно выходить из подъезда на улицу. А когда заходим домой, кто-то держит дверь, пока другие жильцы на руках с детьми забегают в подъезд, — делится Инесса Бурханова в паблике «Саратов онлайн» социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, сосульки-гиганты пугают жителей дома уже пятый день.

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Корреспондент «КП-Саратов» дозвонился в УК «Синергия-2016», которая обслуживает это здание.

Там ответили, что еще вчера,10 декабря, после обеда, рабочие привели крышу дома в порядок,