Саратовцы продолжают рисковать жизнью под громадными сосульками
Саратовцы продолжают фотографивать наледи на крышах и свисающие сосульки.
Очевидец запечатлел дом №47 на Ново-Астраханском шоссе Заводского района.
- Нам уже страшно выходить из подъезда на улицу. А когда заходим домой, кто-то держит дверь, пока другие жильцы на руках с детьми забегают в подъезд, — делится Инесса Бурханова в паблике «Саратов онлайн» социальной сети «ВКонтакте».
По словам женщины, сосульки-гиганты пугают жителей дома уже пятый день.
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Корреспондент «КП-Саратов» дозвонился в УК «Синергия-2016», которая обслуживает это здание.
Там ответили, что еще вчера,10 декабря, после обеда, рабочие привели крышу дома в порядок,