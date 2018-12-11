В Саратове направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при сборе коммунальных платежей
Сотрудники УЭБ ГУ МВД по Саратовской области собрали достаточное количество материалов по незаконной деятельности руководства коммерческой организации, в состав которой входили две управляющие компании. Обманом они завладели 27 млн рублей, собранными с жителей многоквартирных домов в Саратове за потребление услуг водоснабжения и теплоснабжения.
Деньги, по данным следствия, переводились на счета подконтрольных фирм по фиктивным договорам.
По данным «КП-Саратов», речь идет об ООО «Жилком» и ООО «УО «Люксжилсервис» и их руководителе Дмитрие Исаеве, который был задержан еще весной 2018 года.
Уголовное дело возбуждено по четырем эпизодам мошенничества и легализации денежных средств. Обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы.