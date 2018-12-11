2018-12-11T10:55:30+03:00
Происшествия

В Пугачевском районе жена чуть не зарезала мужа

Мужчина госпитализирован, возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В селе Березово Пугачевского района, в своем доме по переулку Гагарина, 42-летняя женщина нанесла удар ножом мужу.

- В ходе возникшей ссоры подозреваемая ранила в грудь 39-летнего супруга, — рассказали «КП-Саратов» областные полицейские.

В результате мужчину госпитализировали, а его супругу задержали. Подозреваемая дала признательные показания. По факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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