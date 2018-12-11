В Пугачевском районе жена чуть не зарезала мужа
Мужчина госпитализирован, возбуждено уголовное дело
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В селе Березово Пугачевского района, в своем доме по переулку Гагарина, 42-летняя женщина нанесла удар ножом мужу.
- В ходе возникшей ссоры подозреваемая ранила в грудь 39-летнего супруга, — рассказали «КП-Саратов» областные полицейские.
В результате мужчину госпитализировали, а его супругу задержали. Подозреваемая дала признательные показания. По факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.