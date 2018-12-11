Энергетики повысят надежность теплосети от ТЭЦ-5
Саратовский филиал «Т Плюс» проводит ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 на пересечении улиц Соколовая и Чапаева. Мероприятия необходимы для повышения надежности функционирования городской системы теплоснабжения.
Задействованы две бригады и семь единиц спецтехники.
На это время объекты, подключенные к участку тепломагистрали, будут переключены на резервную схему. Однако у ряда потребителей могут быть снижены параметры подачи тепла.
Завершить ремонтно-профилактические планируется до полуночи, далее специалисты начнут перевод абонентов на обычную схему теплоснабжения.
Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.