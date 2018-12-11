Энергетики повысят надежность теплосети от ТЭЦ-5

11 Дек. 08:51 2018-12-11T10:54:14+03:00

У некоторых абонентов в центре города могут отключить тепло

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Саратовский филиал «Т Плюс» проводит ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 на пересечении улиц Соколовая и Чапаева. Мероприятия необходимы для повышения надежности функционирования городской системы теплоснабжения.

Задействованы две бригады и семь единиц спецтехники.

На это время объекты, подключенные к участку тепломагистрали, будут переключены на резервную схему. Однако у ряда потребителей могут быть снижены параметры подачи тепла.

Завершить ремонтно-профилактические планируется до полуночи, далее специалисты начнут перевод абонентов на обычную схему теплоснабжения.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.