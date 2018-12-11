В Солнечном задержали срезавших кабели мужчин

СЕГОДНЯ 08:50 2018-12-11T10:53:21+03:00

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В поселке Солнечный Саратова в минувшую субботу, 8 декабря, задержали двух мужчин, срезавших кабели в подъездах домов.

Похитителей поймали ночью с поличным, когда они пытались украсть кабели телекоммуникационного оборудования из подъезда дома по улице Лебедева-Кумача. В 3:20 сотрудники ППС задержали 32 и 31-летних ранее судимых мужчин.

Они признались в своих преступных намерениях и были отпущены под подписку о невыезде. Заведено новое уголовное дело по уже знакомой им статье — «Кража».