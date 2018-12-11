2018-12-11T10:50:36+03:00
Общество

Минздрав вновь не нашел насекомых в макаронах в детской инфекционной больнице №5

Опубликованы дополнительные итоги проверки
Екатерина Семенова
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Министерство здравоохранения Саратовской области опубликовало дополнительные результаты проверки системы питания в детской инфекционной клинической больнице №5.

- Визуальный осмотр сотрудниками Роспотребнадзора складских помещений, пищеблока, готовых блюд, остатков продуктов питания насекомых, в том числе амбарных вредителей, не обнаружил, — сообщили «КП-Саратов» в минздраве.

Ранее проведенная проверка также не выявила посторонних примесей в пище, не прозвучало жалоб на качество питания.

На всех продуктах имелась маркировка, условия хранения и технология приготовления пищи соблюдены.

Напомним, ранее в соцсети появились жалобы на то, что в макаронах, которые были предложены на обед пациенту, оказались черви.

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