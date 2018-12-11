Минздрав вновь не нашел насекомых в макаронах в детской инфекционной больнице №5
Министерство здравоохранения Саратовской области опубликовало дополнительные результаты проверки системы питания в детской инфекционной клинической больнице №5.
- Визуальный осмотр сотрудниками Роспотребнадзора складских помещений, пищеблока, готовых блюд, остатков продуктов питания насекомых, в том числе амбарных вредителей, не обнаружил, — сообщили «КП-Саратов» в минздраве.
Ранее проведенная проверка также не выявила посторонних примесей в пище, не прозвучало жалоб на качество питания.
На всех продуктах имелась маркировка, условия хранения и технология приготовления пищи соблюдены.
Напомним, ранее в соцсети появились жалобы на то, что в макаронах, которые были предложены на обед пациенту, оказались черви.