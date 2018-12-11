Дверь в кабинет застреленного в Саратове бизнесмена была заперта изнутри. Фото 18+

11 Дек. 08:31 2018-12-11T10:48:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СКР в Октябрьском районе Саратова проводят проверку по факту обнаружения тела бизнесмена Андрея Еремина.

Как стало известно «КП-Саратов», 57-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения накануне вечером.

- По предварительным данным, 10 декабря около 20:00 сотрудники спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного на улице Вольская, услышали хлопок в одном из служебных помещений здания. Поспешив к кабинету, из которого донесся звук, работники обнаружил, что дверь заперта изнутри. Охрана спортивного комплекса вскрыла дверь и обнаружили в кабинете тело одного из учредителей данного заведения, 1961 года рождения, без признаков жизни, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

По данным «КП-Саратов» речь идет о бизнесмене Андрее Еремине, совладельце саратовских фитнес-клубов World Class и Forte club. ЧП случилось в здании последнего, на улице Вольская, 29.

Следователи всю ночь работали на месте гибели бизнесмена, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти Андрея Еремина.