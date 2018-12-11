В Саратове подросток попался на краже дорогого парфюма
Он украл Lacoste L.12.12 Noir и Lacoste L'homme
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27 ноября в полицию Фрунзенского района Саратова обратилась администратор магазина на проспекте Кирова, 43.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам потерпевшей, неизвестный тайно похитил из магазина туалетную воду.
Добычей злоумышленника стали флаконы Lacoste L.12.12 Noir и Lacoste L'Homme.
Полиция задержала подозреваемого — ранее не судимого 17-летнего юношу. Он уже дал признательные показания.