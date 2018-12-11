Виновника страшного ДТП на Усть-Курдюмской отправили в колонию

11 Дек. 08:17 2018-12-11T10:36:27+03:00

За смерть девушки он лишен свободы на три года

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В Волжском районе Саратова вынесено решение суда по делу о смертельном ДТП на Усть-Курдюмской улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, Антона Агадашева признали виновным.

Напомним, 29 июля 25-летний водитель автомобиля Lexus PX 350 ехал по улице Усть-Курдюмская в сторону аэропорта. На большой скорости (около 130 км/час) он врезался в ГАЗ-31029 и Toyota Camry, которые двигались в попутном направлении.

После этого отечественное авто перевернулось и врезалось в столб. 16-летняя пассажирка погибла на месте. Также тяжелые травмы получил 17-летний пассажир, а его бабушка и дедушка, ехавшие в этой машине, получили легкие ранения.

При этом было установлено, что водитель автомобиля Lexus Антон Агадашев ранее был лишен прав, к тому же он был пьян.

Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам, трем месяцам и 20 дням в колонии-поселении, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями.