10 Дек. 17:59 2018-12-12T16:00:57+03:00

Пострадали 20 человек, в том числе, двое детей

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Следователями регионального СК РФ возбуждено уголовное дело об отравлениях людей в ресторанах «Саюри» в Саратове.

Следственным отделом по Заводскому району после госпитализации с пищевым отравлением посетителей одного из суши-баров города Саратова возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным «КП-Саратов» речь идет об одном из ресторанов «Саюри».

По версии следствия, с 30 по 31 октября 2018 года сразу 20 человек, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после посещения этого ресторана.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются лица, допустившие наступление указанных негативных последствий. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в региональном СУ СКР.

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