Заведено уголовное дело об отравлении люде в суши-баре «Саюри» в Саратове
Следователями регионального СК РФ возбуждено уголовное дело об отравлениях людей в ресторанах «Саюри» в Саратове.
Следственным отделом по Заводскому району после госпитализации с пищевым отравлением посетителей одного из суши-баров города Саратова возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По данным «КП-Саратов» речь идет об одном из ресторанов «Саюри».
По версии следствия, с 30 по 31 октября 2018 года сразу 20 человек, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после посещения этого ресторана.
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств произошедшего,
устанавливаются лица, допустившие наступление указанных негативных
последствий. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном СУ СКР.
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