Полиция Саратова ищет жертв банды мошенников. Фото

10 Дек. 17:24 2018-12-10T17:25:46+03:00

Мужчина и три женщины обкрадывали жертв под предлоргом скупки антиквариата

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Серийных мошенников задержали оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. Они подозреваются в двух преступлениях, полиция ищет других возможных жертв этой группы

Мужчина и три женщины проникали в дома под предлогом скупки раритетных швейных машин. Также не исключено, что они могли представляться социальными работниками.

Пока одна из мошенниц отвлекала внимание хозяйки, остальные рыскали по дому в поисках денег и ценного имущества.

- Жертвами «скупщиков» уже стали две пенсионерки, проживающих в Петровском и Аткарском районах. После визита злоумышленниц, потерпевшие обнаружили пропажу денежных средств, припасенных на «черный» день. У пенсионерки из Аткарска было похищено более 250 тысяч рублей, у жительницы Петровского района было похищено около 50 тысяч, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Всех кто узнал этих людей и пострадал от их действий просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Саратове: 741-333, 99-49-15, 99-49-56

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