Глава Саратова Михаил Исаев попросил помощи в уборке сосулек

СЕГОДНЯ 17:05 2018-12-10T17:05:41+03:00

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В Саратове глава города Михаил Исаев обратился к руководителям предприятий и управляющих организаций.

Он призвал оказать помощь в уборке города от снега и сосулек.

- Уважаемые саратовцы! В последнее время все мы заметили резкие изменения погодных условий. Температурные колебания и выпадение существенного количества осадков затрудняют передвижение по городу и создают опасность для горожан.

Мы, как муниципалитет, не снимаем с себя ответственности за уборку города – бригады МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» работают в круглосуточном режиме, очищая основные магистрали, подходы к остановкам и социальным объектам, пешеходные зоны. Но большая ответственность лежит и на управляющих организациях и собственниках жилых и нежилых помещений. В их сферу деятельности входит уборка снега на придомовой территории, обработка этих мест противогололедной смесью, расчистка дорожек. Особое внимание необходимо обратить на очистку крыш от наледи и сосулек, а также ограждение опасного участка, чтобы избежать угроз здоровью пешеходов и сохранности имущества, — заявил Михаил Исаев.