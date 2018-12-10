2018-12-10T16:57:01+03:00
Общество

Арбитражный суд отказал в иске АТСЖ Ленинского района к администрации Саратова

АТСЖ просило обязать отремонтировать многоквартирные дома
Екатерина Семенова
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Ассоциация ТСЖ Ленинского района Саратова обратилась в Арбитражный суд с иском к администрации города.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, истец просил обязать администрацию капитально отремонтировать многоквартирные дома на улицах Зеркальная, Ломоносова, Чемодурова, Рижская, 2-я Прокатная, Тархова и проспекте Строителей. Всего 21 адрес.

АТСЖ заявила, что с 1 сентября 2015 года по занималась управлением имуществом в многоквартирных домах. При этом было выявлено, что эти объекты требуют ремонта: в частности, инженерных систем, коммуникаций, фасадов, цоколей, крыш и т. д. По всем фактам в 2015 году составлены акты осмотра.

При этом после капремонта обязанность последующего капремонта лежит на собственниках, в том числе, гражданах, приватизировавших квартиры.

- Поскольку при передаче домов в управление ТСЖ, входившим в состав Ассоциации, ответчиком была исполнена обязанность по выполнению капитального ремонта, в дальнейшем при ухудшении состояния общего имущества повторно такая обязанность возложена быть не может. МО «Город Саратов» также перечислялись на счет Ассоциации ТСЖ Ленинского района г. Саратова взносы на капитальный ремонт, что подтверждается материалами дела, — рассказали в пресс-службе Арбитражного суда.

В связи с этим, суд отказал АТСЖ в удовлетворении иска.

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