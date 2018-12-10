2018-12-10T16:42:47+03:00
Недвижимость

Автопарк «КВС» пополнился техникой стоимостью 8,7 млн рублей

В следующем году на закупку нового оборудования планируется потратить 55 млн рублей
Екатерина Семенова
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Проведение работ на городских водопроводных сетях специалистами ООО «КВС» невозможно без использования современной техники и оборудования. Именно поэтому одним из направлений инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является поэтапное обновление автопарка компании.

С целью повышения оперативности и эффективности выполнения работ на коммуникациях автопарк пополнила новая спецтехника: экскаватор JCB 3CX и грузовик бортовой Газон NEXT. Универсальные экскаваторы-погрузчики способны эффективно справляться с самыми разными работами, включая перемещение грузов, рытье траншей и котлованов, расчистку заснеженных дорожных участков. Стоимость приобретенной техники составляет 8,7 млн рублей.

Напомним, ранее компанией закуплены передвижные мастерские аварийно-восстановительных работ, мини-погрузчики, вакуумные и илососные машины. В 2019 году в обновление автопарка спецтехники планируется вложить более 55 млн рублей.

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