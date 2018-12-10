2018-12-10T16:41:54+03:00
Общество

Панков: Диалог с разными странами — важный приоритет для Вячеслава Володина

Спикер Госдумы провел рабочую поездку в Иран и Индию
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин провел рабочую поездку в Иран и ИндиюВячеслав Володин провел рабочую поездку в Иран и Индию
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов». Он посвятил его поездке председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Иран и Индию.

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- Рабочая поездка делегации Госдумы, возглавляемой спикером Володиным, стала результативной. В Иране и Индии обсуждались важные вопросы сотрудничества. Это противодействие терроризму, совместная работа молодых законодателей и экспертов. А также законодательное сотрудничество по направлениям, важным для наших стран. Спикер провел и двусторонние встречи на полях конференции в Тегеране: с коллегами из Турции и Пакистана — Бинали Йылдырымом и Асадом Кайсером, президентом Ирана Хасаном Рухани и так далее. В Индии — с председателем Народной палаты парламента Сумитрой Махаджан.

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В этом созыве парламентский диалог ведется с десятками стран, это важный приоритет для Вячеслава Володина. И считаю, немалый вклад в укрепление позиций нашей страны в мире. Потому что диалог между странами идет даже по острым вопросам политики, экономики, культуры. Недавняя встреча спикера с депутатом Европарламента Паксасом — яркий пример. Ситуация по Украине и методы работы ПАСЕ обсуждались откровенно. Опыт стран в разных сферах, открытость и диалог делают решения эффективней, — считает Николай Панков.

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