2018-12-10T15:54:31+03:00
Звезды

В Саратовской области за неделю откроется пять модернизированных кинозалов

Они появятся в населенных пунктах до 500 тыс. жителей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области на этой неделе должны открыться пять модернизированных кинозалов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры области, 3D-залы будут открыты в Красном Куте, Дергачах, Степном, Калининске и Петровске.

До конца года появятся также муниципальный кинозал в Новоузенске и три частных — в Балашове и Ртищеве

Кинозалы были модернизированы в малых городах, до 500 тыс. жителей, в рамках программы Фонда кино.

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