В Саратовской области за неделю откроется пять модернизированных кинозалов
Они появятся в населенных пунктах до 500 тыс. жителей
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В Саратовской области на этой неделе должны открыться пять модернизированных кинозалов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры области, 3D-залы будут открыты в Красном Куте, Дергачах, Степном, Калининске и Петровске.
До конца года появятся также муниципальный кинозал в Новоузенске и три частных — в Балашове и Ртищеве
Кинозалы были модернизированы в малых городах, до 500 тыс. жителей, в рамках программы Фонда кино.