Саратовские школьники нарисовали более 350 пейзажей для экспозиции в Третьяковке

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-10T15:52:29+03:00

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МТС совместно с Радищевским музеем подводит итоги конкурса «Саратов глазами детей», проходившего в рамках номинации «Третьяковская галерея — online» всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М».

Творческим заданием конкурса было создание пейзажей с видами достопримечательностей и красивых мест Саратовской области. За время проведения конкурса юные художники из Саратова, Балаково, Калининска, Татищево и других городов и сел региона выложили на сайт pokolenie.mts.ru около 350 работ с видами природных красот и знаковых мест родного края. Все работы, созданные юными саратовцами в рамках регионального конкурса и загруженные на сайт проекта «Поколение М», примут участие в федеральном этапе проекта, главный приз в котором — возможность выставить свою работу в Третьяковской галерее в Москве осенью 2019 года.

Марина Капитонова - Кораблики

Жюри, состоящее из сотрудников музея и представителей организаторов «Поколения М», выбрало участников, чьи работы наиболее ярко и красочно продемонстрировали красоту и уникальность природы и архитектуры Саратовской области. Третье место разделили между собой учащиеся саратовских художественных школ Софья Брагина (16 лет), Егор Ишуткин (17 лет) и Алиса Аралина (14 лет). На втором месте — работы Элины Арифулиной (14 лет, Балаково) и Елизаветы Чумачковой (13 лет, Саратов), а «золото» досталось 12-летней Виктории Пискаревой из Калининска. Также специальными номинациями от Радищевского музея были отмечены саратовские пейзажи Дарьи Буц, Риммы Валовой, Кристины Александровой, Алексея Иванова, Екатерины Бойковой, Евгении Сенякиной, Евы Ивановой и Никиты Гостева, работы балашовских школьниц Киры Савченковой и Марии Гусевой, картины Андрея Ярощука из Калининска, Марины Капитоновой из Энгельса, Варвары Кудашовой из Балаково и Артема Тугушева (Татищево).

Ева Иванова - В свете вечерних окон

- Мы очень рады такому отклику от юных художников со всей области. В разные годы в нашем регионе жили и творили многие известные люди, и я не сомневаюсь, что участники конкурса тоже внесут свой вклад и прославят наш край своими талантами. Иметь возможность реализовать свои творческие способности, получить признание — огромная удача, и благодаря «Поколению М» у наших детей эта возможность теперь есть, — отметила заместитель генерального директора по образовательной и научно-просветительской работе Елена Валериевна Галактионова.

- Благодаря современным технологиям дети получили невероятные возможности: теперь ребенок из любого уголка страны, имея доступ в интернет, может учиться онлайн у признанных мастеров, развивать свой талант и получить в итоге всероссийскую известность. За годы существования нашего проекта мы помогли сотням талантливых детей по всей России раскрыть потенциал, выйти на сцену со своими кумирами, пройти стажировки у знаменитых деятелей искусства, показать свои таланты миллионам зрителей. Школьники из Саратовской области уже несколько раз занимали призовые места в творческих номинациях «Поколения М», и я не сомневаюсь, что этот год не станет исключением, — рассказал директор филиала МТС в Саратовской области Владимир Кочергин.

Кроме номинации «Третьяковская галерея — online», дети от шести до 18 лет могут участвовать и в конкурсах по другим творческим направлениям: фотографии, вокалу, актерскому мастерству, робототехнике и др. Полный список номинаций и условия конкурса можно найти на сайте http://pokolenie.mts.ru/. Прием работ ведется до 31 мая.

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СПРАВКА

О проекте «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие. За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. За три года в рамках «Поколения М» собрано около 16 млн рублей, которые направлены на операции 49 детям.

Проект «Поколение М»:

- лауреат Премии Станиславского за 2014 год за развитие талантов детей в регионах России, срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям;

- финалист главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards 2015 (Великобритания);

- победитель в номинации «Геймификация и онлайн-конкурсы» в конкурсе In2 SABRE Awards 2015 (Великобритания);

- лауреат Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» в 2015 году;

- обладатель награды «Лидеры корпоративной благотворительности 2015» за творческий подход к благотворительности;

- победитель премии «HR-бренд» за 2016 году в номинации «Большое сердце» как самый социально ориентированный проект среди лучших работодателей России;

- лауреат Премии «Digital Communications AWARDS — 2017» в номинации Digital-проекты и стратегии / КСО-коммуникации.

- лауреат премии «Effie Awards Russia 2017» в номинации «Вклад в общее благо. Социальная ответственность и устойчивое развитие».