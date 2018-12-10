Саратовские полицейские нашли родственников погибшего красноармейца

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-10T15:46:49+03:00

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Саратовские полицейские разыскали дочь и внучку погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Алексея Осиповича Огурцова 1908 года рождения.

- Группа военной археологии «Искатель» из Москвы обратилась к сотрудникам городского уголовного розыска 31 октября. Ранее они установили, что Алексей Огурцов погиб в период с ноября по декабрь 1942 года на территории Сычевского района Смоленской области во время наступательной операции «Марс». Его останки обнаружили во время поисковых работ на месте боев, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полицейские рассказали родственникам, где упокоился их предок и как он принял смерть на поле сражения. Дочь и внучка Алексея Огурцова получат посмертный медальон с запиской умершего, который служил в первом батальоне шестой мотострелковой бригады шестого танкового корпуса.

Правоохранителей поблагодарил руководитель «Искателя» и родственники погибшего.