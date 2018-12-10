Жительница Красноармейска не смогла улететь в Корею из-за долга

10 Дек. 14:50 2018-12-10T15:05:34+03:00

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Жительница Красноармейска отдала более 100 тыс.рублей долга после того, как не смогла уехать к родственникам в Корею.

- Суд обязал женщину возместить деньги Центру социальной защиты населения Красноармейского района за ущерб, причиненный преступлением. Погасить долг она не захотела, поэтому в отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство. В качестве наказания ей было запрещено покидать страну, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП области.

После того, как она не смогла улететь, женщина все-таки погасила долг.