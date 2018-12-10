На трассе в Саратовской области женщина на «Ладе» вылетела в кювет и перевернулась
Пострадавшу госпитализировали
Изменить размер текста:
Сегодня утром, 10 декабря, на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань в Балашовском районе, водительница на автомобиле «Лада-111730» не справилась с управлением и вылетела в кювет.
- В 10:50 43-летняя женщина превысила скорость, вылетела с трассы и перевернулась, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.