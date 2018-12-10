2018-12-10T15:07:34+03:00
Происшествия

На трассе в Саратовской области женщина на «Ладе» вылетела в кювет и перевернулась

Пострадавшу госпитализировали
Тимур Гадеев
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Сегодня утром, 10 декабря, на трассе ТамбовВолгоградАстрахань в Балашовском районе, водительница на автомобиле «Лада-111730» не справилась с управлением и вылетела в кювет.

- В 10:50 43-летняя женщина превысила скорость, вылетела с трассы и перевернулась, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.

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