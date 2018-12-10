2018-12-10T15:11:54+03:00
Общество

До конца года на Саратовской ТЭЦ-5 установят свыше 1 тыс. энергосберегающих ламп

У них увеличен срок службы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовский филиал «Т Плюс» проводит модернизацию системы освещения на Саратовской ТЭЦ-5. Новые лампы уже установлены в турбинном отделении, в остальных помещениях станции завершается замена потолочного освещения.

Всего до конца года на ТЭЦ-5 появится свыше 1 тыс. светодиодных ламп. Их применение позволит уменьшить нагрузку на сети освещения, что положительно скажется на сроке их эксплуатации. Кроме того, новые светильники имеют увеличенное время службы — 100 000 часов. Что немаловажно, светодиод внутри ламп не нагревается, обеспечивая высокую степень пожарной безопасности.

Важное преимущество новых ламп также заключается в том, что они не требуют особых условий утилизации, как ранее использовавшиеся ртутные светильники. Также у них не уменьшается светопоток, а для работы требуется в четыре раза меньше электроэнергии, чем устаревшим приборам.

Проект по установке энергосберегающих технологий в саратовском филиале «Т Плюс» реализуется в рамках действующей технической политики компании. После завершения работ на ТЭЦ-5, аналогичные мероприятия пройдут на Энгельсской ТЭЦ-3 и Балаковской ТЭЦ-4.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера