2018-12-10T15:11:54+03:00
Общество

До конца года на Саратовской ТЭЦ-5 установят свыше 1 тыс. энергосберегающих ламп

У них увеличен срок службы
Екатерина Семенова
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Саратовский филиал «Т Плюс» проводит модернизацию системы освещения на Саратовской ТЭЦ-5. Новые лампы уже установлены в турбинном отделении, в остальных помещениях станции завершается замена потолочного освещения.

Всего до конца года на ТЭЦ-5 появится свыше 1 тыс. светодиодных ламп. Их применение позволит уменьшить нагрузку на сети освещения, что положительно скажется на сроке их эксплуатации. Кроме того, новые светильники имеют увеличенное время службы — 100 000 часов. Что немаловажно, светодиод внутри ламп не нагревается, обеспечивая высокую степень пожарной безопасности.

Важное преимущество новых ламп также заключается в том, что они не требуют особых условий утилизации, как ранее использовавшиеся ртутные светильники. Также у них не уменьшается светопоток, а для работы требуется в четыре раза меньше электроэнергии, чем устаревшим приборам.

Проект по установке энергосберегающих технологий в саратовском филиале «Т Плюс» реализуется в рамках действующей технической политики компании. После завершения работ на ТЭЦ-5, аналогичные мероприятия пройдут на Энгельсской ТЭЦ-3 и Балаковской ТЭЦ-4.

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