2018-12-10T14:35:33+03:00
Общество

Дома в центре Саратова увешаны сосульками

ГЖИ предупреждает о многотысячных штрафах управляющим организациям
Екатерина Семенова
Поделиться:
Дома центра Саратова угрожают пешеходам сосулькамиДома центра Саратова угрожают пешеходам сосульками
Изменить размер текста:

Государственная жилищная инспекция Саратовской области напомнила управляющим организациям об ответственности за сосульки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, УК обязаны своевременно очищать крыши от снега, наледи и сосулек.

.

.

Штраф может составить до 300 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники ГЖИ проверили более 400 дворов и вынесли свыше 40 предупреждений.

.

.

Корреспондент «КП-Саратов» прогулялся по центру города и за несколько минут обнаружил множество домов с опасно свисающими сосульками. При этом территория возле многих зданий ничем не была огорожена, что может привести к травмам прохожих и даже летальным случаям.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские полицейские нашли родственников погибшего красноармейца
Горничная из Саратовской области воровала деньги с карт в Геленджике
Жительница Красноармейска не смогла улететь в Корею из-за долга
На трассе в Саратовской области женщина на «Ладе» вылетела в кювет и перевернулась
До конца года на Саратовской ТЭЦ-5 установят свыше 1 тыс. энергосберегающих ламп
Во дворах Фрунзенского района Саратова заснеженные и скользкие дороги
На пешеходном переходе в Ленинском районе УАЗ «Патриот» сбил пенсионерку
МЧС предупреждает о сильном тумане в Саратове
Саратовец во время ДТП с тремя машинами разбил голову о лобовое стекло [фото]
Рождественские елки могут принести в Саратов заразу
В Саратове наградили детскую следж-хоккейную команду
Суд в Саратовской области признал законным гараж и кафе при мечети
Бывшего чиновника саратовской мэрии будут судить за снос ларьков
Рецидивисты в Балакове тайно украли гараж
Саратовский студенческий театр стал лучшим на всероссийском фестивале
Подростки украли 2 тыс. рублей через банкомат в «Триумф Молле»
В Саратовской области минимальный набор продуктов продолжает дешеветь