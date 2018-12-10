Дома в центре Саратова увешаны сосульками

10 Дек. 14:32 2018-12-10T14:35:33+03:00

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Государственная жилищная инспекция Саратовской области напомнила управляющим организациям об ответственности за сосульки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, УК обязаны своевременно очищать крыши от снега, наледи и сосулек.

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Штраф может составить до 300 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники ГЖИ проверили более 400 дворов и вынесли свыше 40 предупреждений.

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Корреспондент «КП-Саратов» прогулялся по центру города и за несколько минут обнаружил множество домов с опасно свисающими сосульками. При этом территория возле многих зданий ничем не была огорожена, что может привести к травмам прохожих и даже летальным случаям.