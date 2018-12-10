2018-12-10T14:32:37+03:00
Общество

Во дворах Фрунзенского района Саратова заснеженные и скользкие дороги

Нарушения выявил рейд муниципального контроля
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 декабря, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Саратова Александр Мышев и начальник отдела муниципального контроля комитета по ЖКХ Мария Лагода вместе с исполняющим обязанности первого заместителя начальника жилищного отдела администрации Фрунзенского района Михаилом Ребровым провели рейд по дворам Фрунзенского района.

- В ходе мероприятия делегация обошла дворы на Большой Садовой, Шелковичной, Свинцовой и Белоглинской улицах. Эти дома убирают компании ООО «ТСЖ №6» и ТСЖ «Виктория», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Нарушения были выявлены на трех адресах: улица Большая Садовая, 149а, Шелковичная, 122/126 и Свинцовая, 5/15. Там были заснеженные и скользкие дороги, а на крышах — наледь.

Александр Мышев призвал управляющие компании уделить внимание уборке сосулек с крыш.

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