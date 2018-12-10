2018-12-10T14:16:10+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе в Ленинском районе УАЗ «Патриот» сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу по «зебре»
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 декабря, в Ленинском районе Саратова водитель УАЗ «Патриот» сбил 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось на пешеходном переходе у дома №18 на улице Ломоносова.

Потерпевшую с различными травами госпитализировали.

На месте работала дорожная инспекция и бригада Центра медицины катастроф.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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