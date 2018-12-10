На пешеходном переходе в Ленинском районе УАЗ «Патриот» сбил пенсионерку
Женщина переходила дорогу по «зебре»
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Сегодня, 10 декабря, в Ленинском районе Саратова водитель УАЗ «Патриот» сбил 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось на пешеходном переходе у дома №18 на улице Ломоносова.
Потерпевшую с различными травами госпитализировали.
На месте работала дорожная инспекция и бригада Центра медицины катастроф.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.