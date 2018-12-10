10 Дек. 13:47 2018-12-10T16:36:43+03:00

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Областной Россельхознадзор предупредил саратовцев об импортных елках и свежих хвойных ветках, которые могут быть заражены вредителями.

- При реализации импортные елки должны сопровождаться актом государственного карантинного фитосанитарного контроля. А если деревья заготовлены в регионе, то их происхождение должно подтверждаться договором или накладной. Ведь ели могут быть переносчиком различных карантинных вредителей, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Предприниматели, которые будут завозить новогодние деревья из других регионов, обязаны сообщить об этом в управление.

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