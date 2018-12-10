Новогодние елки могут принести в Саратов вредителей
Областной Россельхознадзор предупредил саратовцев об импортных елках и свежих хвойных ветках, которые могут быть заражены вредителями.
- При реализации импортные елки должны сопровождаться актом государственного карантинного фитосанитарного контроля. А если деревья заготовлены в регионе, то их происхождение должно подтверждаться договором или накладной. Ведь ели могут быть переносчиком различных карантинных вредителей, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.
Предприниматели, которые будут завозить новогодние деревья из других регионов, обязаны сообщить об этом в управление.
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Чиновник отметил, что пока активность по закупкам елок в лесхозах невысока