2018-12-10T14:04:16+03:00
Спорт

В Саратове наградили детскую следж-хоккейную команду

Также от лица министра образования Саратовской области Ирины Седовой юных спортсменов поздравили благодарственным письмом
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Фото Юлия КековаФото Юлия Кекова
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Сегодня в детском интернате №4 состоялось торжественное награждение команды. Ранее, 4 декабря, в Санкт-Петербурге завершился первый фестиваль детской следж-хоккейной лиги, где саратовская команда «Крылья» стала победителем.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», этот особенный вид спорта рассчитан на людей с ограниченными способностями.

На льду «Хоккейного города» СКА на протяжении четырех дней за звание лучшей боролись десять детских команд из девяти городов России.

На торжественном мероприятии ребятам показали подготовленный видеоролик с соревнований с игровыми моментами.

Фото Юлия Кекова

Фото Юлия Кекова

Также от лица министра образования Саратовской области Ирины Седовой команду юных спортсменов поздравили благодарственным письмом. Его вручила Любовь Соловьева, консультант отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области

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