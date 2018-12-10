В Саратове наградили детскую следж-хоккейную команду

10 Дек. 13:44 2018-12-10T14:04:16+03:00

Также от лица министра образования Саратовской области Ирины Седовой юных спортсменов поздравили благодарственным письмом

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Сегодня в детском интернате №4 состоялось торжественное награждение команды. Ранее, 4 декабря, в Санкт-Петербурге завершился первый фестиваль детской следж-хоккейной лиги, где саратовская команда «Крылья» стала победителем.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», этот особенный вид спорта рассчитан на людей с ограниченными способностями.

На льду «Хоккейного города» СКА на протяжении четырех дней за звание лучшей боролись десять детских команд из девяти городов России.

На торжественном мероприятии ребятам показали подготовленный видеоролик с соревнований с игровыми моментами.

Фото Юлия Кекова

Также от лица министра образования Саратовской области Ирины Седовой команду юных спортсменов поздравили благодарственным письмом. Его вручила Любовь Соловьева, консультант отдела специального образования и воспитания управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области