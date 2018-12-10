Бывшего чиновника саратовской мэрии будут судить за снос ларьков

СЕГОДНЯ 13:29 2018-12-10T13:42:35+03:00

Следствие считает, что решение было принято незаконно

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В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления развития потребительского рынка Николая Годунова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что 7 марта 2012 года Годунов принял решение о сносе торгового павильона на улице Радищева. При этом предполагается, что заключение о демонтаже было незаконным.

В постройке располагались 11 торговых мест, владельцу причинили ущерб более 1 млн рублей.

Годунов свою вину не признал.