Бывшего чиновника саратовской мэрии будут судить за снос ларьков
Следствие считает, что решение было принято незаконно
Изменить размер текста:
В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления развития потребительского рынка Николая Годунова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.
Следствие считает, что 7 марта 2012 года Годунов принял решение о сносе торгового павильона на улице Радищева. При этом предполагается, что заключение о демонтаже было незаконным.
В постройке располагались 11 торговых мест, владельцу причинили ущерб более 1 млн рублей.
Годунов свою вину не признал.