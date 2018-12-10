Рецидивисты в Балакове тайно украли гараж
Вместе с имуществом, которое в нем находилось
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Вчера, 9 декабря, полиция раскрыла кражу гаража у 34-летнего местного жителя.
- В отдел мужчина обратился в тот же день, когда обнаружил пропажу. По его словам, кто-то в период с 10 сентября по 16 ноября тайно похитил его металлический гараж. Воры даже унесли имущество, которое лежало внутри, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУВД.
По подозрению в краже задержали двух 24-летних рецидивистов. За их спинами уже шесть обвинительных приговоров.
Результатов расследования уголовного дела они ожидают под подпиской о невыезде.