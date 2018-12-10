2018-12-10T13:37:09+03:00
Общество

Саратовский студенческий театр стал лучшим на всероссийском фестивале

Актеры сыграли спектакль «Пушкин — forever»
Тимур Гадеев
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В Нижнем Новгороде завершился театральный фестиваль среди студенческих коллективов «Театральная Матрица». Наш регион представлял студенческий театр Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС.

- Наши ребята поразили зрителей своим спектаклем «Пушкин — forever», поставленным по пьесе нашего современника Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина». Динамично, эмоционально, на одном дыхании, актеры показали цепь забавных событий, вместе с тем приводящих к неожиданной трагической развязке. По словам зрителей, даже не верилось, что роли исполняют студенты, настолько убедительна и выразительна была игра актеров, — поделилась впечатлениями с «КП-Саратов» Ольга Летувет, начальник отдела общественных связей Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС

В итоге жюри присудило нашему коллективу первое место в номинации «Студенческий театр». Теперь у студентов начинается подготовка к областному и всероссийскому фестивалю «Студенческая весна 2019».

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