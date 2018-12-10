2018-12-10T13:33:25+03:00
Происшествия

Подростки украли 2 тыс. рублей через банкомат в «Триумф Молле»

Они сняли деньги с чужой карты
Дарья Вострикова
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Полиция задержала 15 и 16-летних подростков, которые сняли 2 тыс. рублей с чужой банковской карты.

- В отдел полиции 19-летняя потерпевшая обратилась 1 ноября. По ее словам, кража произошла через банкомат в «Триумф Молле», — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Выяснилось, что похитители ранее не имели проблем с законом. Мальчики признались, что потратили украденные деньги.

На подростков заведено уголовное дело. Напомним, в этом же месяце еще одна женщина стала жертвой похитителей в «Триумф Молле».

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