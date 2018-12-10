2018-12-10T13:05:55+03:00
Происшествия

Саратовчанка попадет на скамью подсудимых за избиение полицейского

Ей не захотелось ехать в отдел из-за распития алкоголя в общественных местах
Ольга Муравлёва
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Следователи Заводского района Саратова завершили расследование в отношении 35-летней местной жительницы. Ее обвиняют в применении насилия к полицейскому во время исполнения им должностных обязанностей.

- Следствие считает, что 19 августа 2018 года полицейские увидели пьющую женщину у дома №13 по 5-му Динамовскому проезду. Ее задержали и объяснили, что пить в общественных местах запрещено. Гражданке предложили проследовать в отдел, чтобы составить протокол, однако она отказалась и начала материться. Вместе с тем она ударила одного правоохранителя не менее трех раз по верхним конечностям и столько же в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время дознания злоумышленница признала свою вину. Теперь дело отправлено в суд для рассмотрения.

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