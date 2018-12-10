В Пугачеве мужчина украл из кафе пять бутылок алкоголя
За это он может получить восьмой уголовной срок
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Полиция задержала 24-летнего рецидивиста, который украл из кафе в Пугачеве пять бутылок алкоголя.
- Правоохранители узнали о краже 17 ноября. Злоумышленник обокрал заведение на улице Максима Горького, 22, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУВД.
Выяснилось, что за спиной мужчины семь обвинительных приговоров. Он уже во всем сознался.
На него заведено уголовное дело. Решения суда предполагаемый похититель ожидает под подпиской о невыезде.