2018-12-10T12:46:23+03:00
Общество

В Саратове приступили к монтажу главной новогодней елки

Ее украсят 2 км гирлянд, 500 игрушек и 50 ежиков
Тимур Гадеев
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Сегодня на Театральной площади Саратова начали установку главной городской новогодней елки. Работы осуществляет МУП «Саргорсвет».

- Ее высота около 18 м, масса – 17 тонн. Условно она разделяется на две части: металлический каркас и основание (тумба), которое служит опорой и противовесом для удержания ствола конструкции, — рассказали «КП-Саратов» сотрудники МУП «Саргорсвет»

В специальные трубки металлической конструкции будут установлены сосны — 350 штук. Их длина составит от 1 до 3,3 м.

Елку украсят порядка 5 тыс. лампочек, шесть светодиодных прожекторов, около 2 км гирлянд, порядка 300 украшений с подсветкой, а также новые игрушки: 219 шаров, 20 гербов Саратова и 50 ежиков.

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