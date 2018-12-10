2018-12-10T12:40:59+03:00
Общество

Студент СГЮА получил Кубок мира по фехтованию

Награждение состоялось на конгрессе Международной федерации фехтования
Екатерина Семенова
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Константин ЛохановКонстантин Лоханов
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9 декабря в Париже (Франция) состоялся ежегодный конгресс Международной федерации фехтования (FIE), который был приурочен к 105-летию организации.

В нем приняли участие делегации 135 национальных федераций, члены исполнительного комитета, а также комиссий и советов организации, почетные гости. Конгресс принял ряд решений по совершенствованию различных аспектов фехтовальной жизни, в частности по подготовке спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио (Япония) в 2020 году.

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В завершении мероприятия прошло награждение победителей Кубка мира по фехтованию, обладателем которого в этом году стал четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы, студент Саратовской государственной юридической академии Константин Лоханов.

Это уже вторая аналогичная награда, которую получает спортсмен: по итогам 2017 года Лоханов также был признан одним из лучших саблистов России и стал обладателем Кубка.

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- Получить награду такого высокого уровня — большая честь для меня! И это в определенной степени обязывает меня совершенствовать свое профессиональное мастерство, работать еще активнее и эффективнее, стремиться превзойти себя и своих соперников. Большое спасибо всем моим близким, коллегам, тренерам и наставникам, родной академии и ректору, профессору Сергею Борисовичу Суровову за помощь в подготовке к соревнованиям! Без этих людей многие бы мои достижения и победы были просто невозможны, — отметил Константин Лоханов.

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