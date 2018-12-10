2018-12-10T12:39:31+03:00
Дом. Семья

Радаев поручил организовать зимний отдых в Саратовской области

Будут работать 100 туристических маршрутов
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, на котором поставил вопрос о зимнем отдыхе.

- Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала об итогах мониторинга подготовки отрасли к зиме 2018-19, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона.

Среди новых объектов — развлекательно-гостиничный центр в Базарном Карабулаке, открытие которого запланировано в декабре.

На базах отдыха «Роща», «Вишневая гора», «Эдельвейс», «Хвалынь», в парке-отеле «Хвалынский» уже подготовлены горнолыжные трассы.

По области этой зимой будут работать 100 экскурсионных маршрутов. Наибольшей популярностью пользуются поездки в «Хвалынские термы», катание на лошадях в клубе «Золотая подкова», тур «В гостях у хаски» в селе Сосновка, а также в село Золотое на керамическое производство и в село Лох на водяную мельницу.

Из новинок саратовцам предложены экскурсии по новогодним елкам города, двухдневный тур «Зимний Аткарск», новый год в немецком стиле в Советском, Энгельсском и Марксовском районах и т. д.

В Энгельсе пройдет парад Дедов Морозов, в Балакове — «Клубничное рождество»

Валерий Радаев поручил организовать работу Королькова сада и саратовского ипподрома.

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