У пенсионерки в Заводском районе украли «Запорожец»

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-10T12:37:38+03:00

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Вчера, 9 декабря, полиция раскрыла кражу запорожца у 79-летней жительницы Заводского района.

- По словам женщины, 28 ноября она обнаружила, что кто-то спилил ворота от гаража на ее участке, расположенном на 6-м Динамовском проезде, 40Б, и угнал оттуда автомобиль ЗАЗ-968, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Задержанным оказался 25-летний мужчина, который уже пять раз отбывал наказание за кражи и грабежи.

На него заведено очередное уголовное дело. Своей участи рецидивист ожидает под подпиской о невыезде.