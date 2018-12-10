2018-12-10T12:32:42+03:00
Дом. Семья

Саратовский Роспотребнадзор рекомендует покупать детям зефир и пастилу на Новый год

А карамель приобретать не следует
Екатерина Семенова
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В Управлении Роспотребнадзора Саратовской области работает горячая линия по сладким новогодним подаркам для детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, консультации проводятся совместно с Центром гигиены и эпидемиологии.

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дает советы, как выбрать наполнение подарка, чтобы не нанести вреда здоровью детей.

Специалисты рекомендуют отказаться от слишком калорийного песочного печенья в пользу галет. Кроме того, предпочтение следует отдать шоколадным конфетам (если нет аллергии) вместо леденцов и карамели.

К полезным сладостям Роспотребнадзор отнес зефир и пастилу. А к вредным — конфеты с арахисом и ядрами абрикосовых косточек, а также красителями и консервантами.

В случае, если в подарок входит игрушка, то она должна быть в упаковке. А на самом подарке обязана присутствовать информация изготовителя о составе, дате фасовки и т. д.

Горячая линия будет работать до 21 декабря. Позвонить можно по телефонам: 8-800-100-18-58 и 8 (8452) 39-49-01.

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