2018-12-10T12:10:19+03:00
Происшествия

Трое подростков из Аркадака осуждены за кражу

Общая стоимость похищенного составила 63 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал виновными двоих 14-летних и 17-летнего жителей Аркадака в кражах из чужих домов. Оба раза они попадали внутрь через открытую дверь.

- Установлено, что вечером 19 июля 2018 года парни залезли в дом, где спала 79-летняя женщина. Туда их привел поиск металлолома. Парни утащили алюминиевые фляги и таз. Пенсионерка сообщила о краже в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Второй раз, 30 июля, молодые люди проникли в дом 26-летнего местного жителя, которому они помогали по хозяйству. В этот момент мужчины не было дома. Оттуда они унесли ноутбук Alienware 17 с зарядкой и компьютерной мышью. Общая стоимость украденного составила 63 тыс. рублей.

Когда хозяин жилища вернулся к себе и обнаружил пропажу, он сообщил об этом в полицию.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из аркадакского отдела полиции.

Еще до окончания следствия троица признала свою вину. В суде они также не отрицали этого.

Старшего школьника отправили на четыре месяца в исправительную колонию общего режима.

Один из 14-летних парней получил полгода условного срока, а второго поместили в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

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