За выходные ООО «КВС» устранили 119 повреждений

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-10T11:50:27+03:00

Ежесуточно в ремонтных работах задействовано 20 бригад и спецтехника

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За 8-9 декабря сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» во время круглосуточного обслуживания коммуникаций устранили 119 повреждений: 63 на линиях водоснабжения и 56 — на канализационных линиях. За сутки в город подали 387 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; канализацией очищено 239 тыс. кубометров сточных вод.

- Аварии устраняли на Первомайской, 1-й Садовой, Зеленой, Чернышевского, Молодежной, Ново-Астраханской, Карьерной, Шелковичной, Гвардейской и других. На водоводах провели сварочные работы, установили герметизирующие устройств, частично заменили участки. Изменение параметров холодного водоснабжения в зоне ремонта зависит от степени повреждения коммуникаций. Ежесуточно в ремонтных работах задействовано 20 бригад и спецтехника, — сообщили «КП-Саратов» в компании.

Сроки проведения ремонта могут быть продлены в связи с загруженностью территорий припаркованными авто, мешающими проезду техники.

- Обращаемся с просьбой к автолюбителям оставлять свободный доступ к месту ликвидации повреждений, — обратились в ООО «КВС».

Сегодня, 10 декабря, в плане работ бригад ООО «КВС» улицы Хользунова, Самойловская, Зарубина, Пичугинский переулок, 1-я Садовая, Электронная, 1-я Аптечная, Гусельский проезд, Майская, Плодородная, 7-я Нагорная, 1-й проезд Клочкова, Аткарская и другие.

В «КВС» обращают внимание саратовцев, что по ряду адресов при проведении ремонтных работ вскрышные мероприятия затронули проезжую часть дороги. 8-9 декабря работы велись по следующим улицам: Чернышевского, 169, проспект Строителей, 64, Рахова, 42, Шелковичная, 12, проспект 50 лет Октября, 110а, Посадского, 243/245, Тулайкова, 1/3.

Благоустройство в зеленой зоне проведено по улицам: 1-я Садовая, Первомайская, Гвардейская, Вольский тракт, Соколовогорская, З.Космодемьянской, Олимпийская и другие.