2018-12-10T11:27:29+03:00
Происшествия

Следователи ищут виновных в гибели близнецов на пожаре под Саратовом

Правоохранители возбудили уголовное дело после доследственной проверки
Ольга Муравлёва
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Следователи из Базарного Карабулака возбудили уголовное дело по факту гибели двух мальчиков на пожаре в поселке Тарханы Новобурасского района. После проведения доследственной проверки правоохранители усмотрели признаки преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователи считают, что в тот день, 6 декабря, около полудня, супруги вышли из дома покормить кроликов. В этот момент в жилище оставались их дети — трехлетние близнецы. Через 20 минут взрослые заметили, что из помещений идут клубы дыма и побежали внутрь. Однако из-за сильного задымления они не смогли найти малышей и позвонили в пожарную службу. Огнеборцы потушили пламя, но дом успел сгореть дотла, — напомнили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи провели осмотр пепелища и продолжают опрашивать свидетелей. Для установления причины смерти детей назначили судмедэкспертизу, а для выяснения причины возгорания — пожарно-техническую экспертизу.

Также правоохранители должны определить виновных в трагедии. Расследование продолжается.

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