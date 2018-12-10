2018-12-10T11:27:29+03:00
Происшествия

Следователи ищут виновных в гибели близнецов на пожаре под Саратовом

Правоохранители возбудили уголовное дело после доследственной проверки
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи из Базарного Карабулака возбудили уголовное дело по факту гибели двух мальчиков на пожаре в поселке Тарханы Новобурасского района. После проведения доследственной проверки правоохранители усмотрели признаки преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователи считают, что в тот день, 6 декабря, около полудня, супруги вышли из дома покормить кроликов. В этот момент в жилище оставались их дети — трехлетние близнецы. Через 20 минут взрослые заметили, что из помещений идут клубы дыма и побежали внутрь. Однако из-за сильного задымления они не смогли найти малышей и позвонили в пожарную службу. Огнеборцы потушили пламя, но дом успел сгореть дотла, — напомнили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи провели осмотр пепелища и продолжают опрашивать свидетелей. Для установления причины смерти детей назначили судмедэкспертизу, а для выяснения причины возгорания — пожарно-техническую экспертизу.

Также правоохранители должны определить виновных в трагедии. Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские полицейские нашли родственников погибшего красноармейца
Горничная из Саратовской области воровала деньги с карт в Геленджике
Жительница Красноармейска не смогла улететь в Корею из-за долга
На трассе в Саратовской области женщина на «Ладе» вылетела в кювет и перевернулась
До конца года на Саратовской ТЭЦ-5 установят свыше 1 тыс. энергосберегающих ламп
Дома в центре Саратова увешаны сосульками
Во дворах Фрунзенского района Саратова заснеженные и скользкие дороги
На пешеходном переходе в Ленинском районе УАЗ «Патриот» сбил пенсионерку
МЧС предупреждает о сильном тумане в Саратове
Саратовец во время ДТП с тремя машинами разбил голову о лобовое стекло [фото]
Рождественские елки могут принести в Саратов заразу
В Саратове наградили детскую следж-хоккейную команду
Суд в Саратовской области признал законным гараж и кафе при мечети
Бывшего чиновника саратовской мэрии будут судить за снос ларьков
Рецидивисты в Балакове тайно украли гараж
Саратовский студенческий театр стал лучшим на всероссийском фестивале
Подростки украли 2 тыс. рублей через банкомат в «Триумф Молле»
В Саратовской области минимальный набор продуктов продолжает дешеветь