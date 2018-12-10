В Саратове таксист врезался в автомобиль ГИБДД [видео]
Под мостом на улице Рабочая образовалась пробка
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Сегодня утром, 10 декабря, в районе саратовского перинатального центра таксист на автомобиле Datsun службы «Яндекс.Такси» столкнулся с машиной ГИБДД.
- Около 10:00 поступило сообщение, что на перекрестке улиц 16-й Белоглинский проезд и Вокзальная произошло столкновение Datsun и патрульного транспорта ГИБДД, — подтвердили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
В результате столкновения никто не пострадал.
ДТП в районе областного роддома.