В Саратове таксист врезался в автомобиль ГИБДД [видео]

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-10T11:06:35+03:00

Под мостом на улице Рабочая образовалась пробка

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Сегодня утром, 10 декабря, в районе саратовского перинатального центра таксист на автомобиле Datsun службы «Яндекс.Такси» столкнулся с машиной ГИБДД.

- Около 10:00 поступило сообщение, что на перекрестке улиц 16-й Белоглинский проезд и Вокзальная произошло столкновение Datsun и патрульного транспорта ГИБДД, — подтвердили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В результате столкновения никто не пострадал.